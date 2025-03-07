Мама для 70 детей – в Минске с наступающим 8 Марта поздравили родителей-воспитателей

Побывали в гостях в одном из детских домов семейного типа во Фрунзенском районе. Здесь многодетная мама Любовь Клещукевич воспитывает 8 детей. Но за 20 лет работы стала родным человеком для более 70 ребят. Самому младшему ребенку всего год. К слову, предстоящий праздник объединят с днем рождения одного из сыновей – 8 Марта ему исполняется 22 года.

Мама для 70 детей. В Минске с наступающим праздником 8 Марта депутаты Мингорсовета поздравили родителей-воспитателей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любовь Клещукевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: Моя мама тоже смотрела своих племянников, и была большая семья, и наверняка это как-то дало свой толчок. Я отношусь к ним как мама, и они ко мне относятся как к маме. Они называют меня мамой, несмотря на то, что они уже взрослые ребята, им уже почти по 30 лет. Они называют меня мамой, знакомят со своими девочками, приглашают на свадьбу. Они мои дети. Я их не разделяю на своих и чужих.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Уже устоялась такая очень добрая традиция депутатам 29-го созыва навещать и поздравлять наших приемных мам, приемные семьи и их подопечных с этим праздником. Ну и лишний раз уточнить все-таки, как говорится, сверить часы, нужна ли еще какая-то помощь, потому что депутаты очень активно включились в эту работу.

Всего в столице работают 24 детских дома семейного типа, где воспитываются около 130 мальчиков и девочек. Каждый из них под свое крыло взяли депутаты Мингорсовета. Во многих квартирах провели ремонт, закупили новую бытовую технику.