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Сотрудники ГАИ с активистами БРСМ поздравили минских автоледи с наступающим 8 Марта

07 марта 2025 17:43
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Цветы для автоледи. С наступающим праздником весны поздравляют женщин 7 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Сотрудники ГАИ с активистами БРСМ поздравили минских автоледи с наступающим 8 Марта-2

В Центральном районе сотрудники ГАИ совместо с активистами БРСМ останавливали машины, где за рулем были женщины-водители. Но не за нарушения. Каждой из них адресовали теплые слова, а также вручали тюльпаны при проверке документов. А еще приятные подарки.

Сотрудники ГАИ с активистами БРСМ поздравили минских автоледи с наступающим 8 Марта-4

Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ:
Девчата были рады, девчатам эта акция нравится. Они не ожидали на самом деле такого. Потому что, когда изначально вас тормозит сотрудник ГАИ, проверяет документы, у всех первая мысль, что я что-то нарушил и что-то сейчас будет. Но когда появлялись мы с цветами, то люди удивлялись, благодарили, радовались и дарили приятные эмоции.

Подобные акции проходят ежегодно. Но, несмотря на праздник, инспекторы ГАИ напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.

# Праздник в городе # ГАИ # БРСМ # Даниил Ярмольчик

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