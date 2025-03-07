Сотрудники ГАИ с активистами БРСМ поздравили минских автоледи с наступающим 8 Марта

В Центральном районе сотрудники ГАИ совместо с активистами БРСМ останавливали машины, где за рулем были женщины-водители. Но не за нарушения. Каждой из них адресовали теплые слова, а также вручали тюльпаны при проверке документов. А еще приятные подарки.

Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ:

Девчата были рады, девчатам эта акция нравится. Они не ожидали на самом деле такого. Потому что, когда изначально вас тормозит сотрудник ГАИ, проверяет документы, у всех первая мысль, что я что-то нарушил и что-то сейчас будет. Но когда появлялись мы с цветами, то люди удивлялись, благодарили, радовались и дарили приятные эмоции.

Подобные акции проходят ежегодно. Но, несмотря на праздник, инспекторы ГАИ напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.