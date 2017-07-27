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В Минском онкодиспансере благодаря гранту из Японии появился новый УЗИ-аппарат

27 июля 2017 17:45
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Новости Беларуси. Пациенты столичного онкологического диспансера теперь могут пройти обследование на новом УЗИ-аппарате, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На его покупку потратили более 160 тысяч рублей. Деньги – грант, который предоставило правительство Японии. Новое оборудование необходимо медицинскому учреждению: ежегодно здесь выполняют более 2000 сложнейших операций.

В Минском онкодиспансере благодаря гранту из Японии появился новый УЗИ-аппарат-1

Виктор Кондратович, заместитель главного врача по хирургии Минского городского клинического онкологического диспансера:
Этот аппарат позволяет улучшить диагностику и расширить возможности диагностики опухоли щитовидной железы. Большое спасибо нашим друзьям из Японии.

Это не первый, в принципе, контакт с ними: мы сотрудничаем с ними, дружим, стажируемся у них.

В Минском онкодиспансере благодаря гранту из Японии появился новый УЗИ-аппарат-4

Татьяна Леонова, заведующий консультативно-диагностическим отделением Минского городского клинического онкологического диспансера:
Это был проект, необходимость которого мы обосновали. Конечно, в клинике есть хорошая аппаратура. Но ведь разные опухоли в организме,

мы боремся и переживаем за щитовидную железу.

В Минском онкодиспансере благодаря гранту из Японии появился новый УЗИ-аппарат-7

Хироки Токунага, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Республике Беларусь:
С белорусской стороны мы получали помощь, когда произошла авария на АЭС.

Намерены продолжать такую помощь именно в Республике Беларусь.

Благотворительной программе сотрудничества с Японией, направленной на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС, более 10 лет. В Минске проект реализован впервые, ранее поддержка оказывалась регионам.

# общество # Фотофакт # Виктор Кондратович # Онкология # Хироки Токунага # Татьяна Леонова

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