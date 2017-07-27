В Минском онкодиспансере благодаря гранту из Японии появился новый УЗИ-аппарат

На его покупку потратили более 160 тысяч рублей. Деньги – грант, который предоставило правительство Японии. Новое оборудование необходимо медицинскому учреждению: ежегодно здесь выполняют более 2000 сложнейших операций.

Новости Беларуси. Пациенты столичного онкологического диспансера теперь могут пройти обследование на новом УЗИ-аппарате, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это не первый, в принципе, контакт с ними: мы сотрудничаем с ними, дружим, стажируемся у них.

Виктор Кондратович, заместитель главного врача по хирургии Минского городского клинического онкологического диспансера: Этот аппарат позволяет улучшить диагностику и расширить возможности диагностики опухоли щитовидной железы. Большое спасибо нашим друзьям из Японии.

мы боремся и переживаем за щитовидную железу.

Татьяна Леонова, заведующий консультативно-диагностическим отделением Минского городского клинического онкологического диспансера: Это был проект, необходимость которого мы обосновали. Конечно, в клинике есть хорошая аппаратура. Но ведь разные опухоли в организме,

Хироки Токунага, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Республике Беларусь:

С белорусской стороны мы получали помощь, когда произошла авария на АЭС.

Намерены продолжать такую помощь именно в Республике Беларусь.

Благотворительной программе сотрудничества с Японией, направленной на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС, более 10 лет. В Минске проект реализован впервые, ранее поддержка оказывалась регионам.