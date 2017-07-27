Майки, сумки, кухонные наборы: в Марьиной Горке выпустили сувениры с символикой города

Первый раз партия была лимитированная, но, вдохновившись успехом, местные сотрудники уже готовы воплощать в жизнь новые идеи.

Майки, сумки, кухонные наборы украшены фирменными логотипами. Новое оформление привычных вещей – задумка творческих работников комбината. Одежда и аксессуары впервые выставили на продажу несколько недель назад, накануне масштабного международного форума, который принимала Марьина Горка.

Новости Беларуси. Пуховичский комбинат бытового обслуживания выпустил сувенирную продукцию с брендом родного города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ирина Иванченко, начальник производства Пуховичского районного комбината бытового обслуживания:

Продукция впервые была выпущена в этом году, были пробные варианты. Небольшое количество в различном ассортименте: подарочные комплекты, кухонные по 50, по 20 единиц. Что-то в единичных экземплярах.

Интересуются, конечно же, такой продукцией.

Я думаю, что мы в дальнейшем что-то еще запланируем выпустить. Может быть, какие-то другие модели, расцветочки немножко другие.

Продукция пока представлена ​​только в одной торговой точке города. Специалисты намерены проанализировать спрос на новые товары и, если он будет, то сувениры разъедутся по всему Пуховичскому району.