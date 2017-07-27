В Гродненском зоопарке объявлен конкурс на лучшую кличку для зубренка, рожденного в День Независимости

Новости Беларуси. В Гродно выбирают имя для зубренка. Объявлен конкурс на лучшую кличку для обитателя зоопарка, который появился на свет в День Независимости. Весь август каждый посетитель может предложить свой вариант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кличка должна быть красивой и указывать на то, что зубр является одним из национальных символов страны. Итоги конкурса подведут на празднике в честь Дня рождения теленка. Каким способом определят победителя – пока секрет. Автору клички вручат 30-дневный абонемент на посещение зоопарка.