«Благодарность за такую акцию – горящие глаза деток»: портфель первоклассника помогают собрать детям из малообеспеченных семей

Новости Беларуси. Портфель первоклассника собирают сейчас всем миром. Любой желающий может сделать подарок для детей из малообеспеченных семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 20 августа в одном из центральных универмагов города будут дежурить молодые волонтеры с коробкой, куда можно положить тетрадки, ручки, альбомы, краски и другие полезные вещи.

Помощь к новому учебному году будет не лишней для детей-инвалидов и тех, кому полноценные сборы в школу не по карману. Портфель соберут также детям из районов, пострадавших от чернобыльской аварии.