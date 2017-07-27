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«Благодарность за такую акцию – горящие глаза деток»: портфель первоклассника помогают собрать детям из малообеспеченных семей

27 июля 2017 12:41
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Новости Беларуси. Портфель первоклассника собирают сейчас всем миром. Любой желающий может сделать подарок для детей из малообеспеченных семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 20 августа в одном из центральных универмагов города будут дежурить молодые волонтеры с коробкой, куда можно положить тетрадки, ручки, альбомы, краски и другие полезные вещи.

Помощь к новому учебному году будет не лишней для детей-инвалидов и тех, кому полноценные сборы в школу не по карману. Портфель соберут также детям из районов, пострадавших от чернобыльской аварии.

«Благодарность за такую акцию – горящие глаза деток»: портфель первоклассника помогают собрать детям из малообеспеченных семей-1

Виктория Антонова, заместитель директора ГУ «Территориальный центр социологического обслуживания населения Советского района»:
Благодарностью за такую акцию являются горящие глаза деток. Когда они получают эти подарки, у них горящие глава и солнечные улыбки.

# общество # Фотофакт # Подготовка к школе

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