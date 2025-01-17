В Минском областном клиническом роддоме открыли педиатрический корпус после реконструкции

Не зря 2025-й объявлен Годом благоустройства: на календаре только середина января, а список знаковых открытий, которые сделают жизнь белорусов более качественной и комфортной, уже весьма внушительный. Теперь в нем и педиатрический корпус Минского областного клинического роддома. После реконструкции его посетил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четырехэтажное здание полностью отремонтировали и обновили материально-техническую базу. Теперь здесь собраны самые современные технологии выхаживания и лечения детей. Среди оборудования – станции мониторного наблюдения для новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких высокого класса и новейшие инкубаторы. Это позволит более качественно выхаживать недоношенных детей и новорожденных с патологией.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Важный момент при посещении был в том, чтобы послушать наших врачей и убедиться, что мы в этой сложной сфере работы с детками, имеющими патологии при рождении, что мы в условиях санкций не потеряли доступ к самым новейшим мировым разработкам. То есть здесь, слава богу, санкционное безумие не касается этой сферы. И во всем мире понимают, что жизнь и здоровье ребенка не может быть разменной монетой различных политических игр.

Опыт внедрения технологий в областном роддоме перенимают коллеги со всей страны. Обновление педиатрического отделения позволит качественно развиваться не только медучреждению, но и региональному здравоохранению в целом.