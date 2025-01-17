В Беларуси провели масштабную ревизию законодательства – где нашли больше всего недочётов?

Масштабная ревизия законодательства проведена в Беларуси. Больше всего недочетов выявлено в социальной сфере. А также образовании, здравоохранении и культуре. Напомним, навести порядок в нормотворческой деятельности поручил глава государства в июле 2024 года. Цель такой ревизии – устранение противоречий в правовом регулировании и выявление подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам и указам Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы провести столь масштабную работу, было создано девять экспертных групп, которые действовали в связке с профильными министерствами. К процессу также подключились госорганы, парламентарии, ученые, независимые адвокаты и нотариусы, а также обычные граждане. В ходе ревизии детально проанализировали 15 тысяч документов. В результате обнаружили около 8 тысяч серьезных недочетов: одни документы фактически утратили свою силу, другие являлись, скорее, техническими и не могли иметь статус нормативного акта. Многие и вовсе принимались в нарушение компетенций.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

За время независимости Республики Беларусь, которая за этот период 30-летний прошла бурное развитие во всех сферах, накоплен значительный правовой массив. В общем-то, такие изменяющиеся отношения и требуют достаточно серьезного правового регулирования. Поэтому на сегодняшний день в Национальном реестре правовых актов содержится более 170 тысяч действующих актов. Это достаточно много. Конечно, там есть и недочеты, есть несогласованности, есть противоречия, есть зарегулированность, на что неоднократно обращал внимание глава государства и совершенно обоснованно предъявлял претензии к органам исполнительной власти. Требовалось принятие достаточно серьезных системных мер. Вот почему в Год качества глава государства принял решение о необходимости проведения глобального анализа законодательства. Ведь качество жизни в стране определяется в том числе и качественным законодательством, его логичностью, его комплексностью, системностью, его удобством в конечном итоге в применении.

Как показала масштабная проверка, около 570 актов регулируют сходные правоотношения, а значит, часть из них могут быть объединены друг с другом. Примерно 400 актов не согласуются между собой. По итогам ревизии законодательства было принято решение издать единый реестр цифровых показателей и в целом упростить процесс принятия таких документов.