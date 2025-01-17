Головченко: европейский бизнес заинтересован работать с Беларусью, есть конкретные предложения

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Президент также сказал о том, что есть уже значительное количество приглашений и на президентском уровне, и на правительственном уровне для визита в текущем году как наших туда, так и их к нам. Также обсуждали эту тематику в контексте расставления определенных приоритетов для планирования внешнеполитической деятельности руководства страны. Президент неоднократно говорил о том, что мы готовы реанимировать или возобновить полноценное экономическое сотрудничество с Западом в любой момент. Не надо им это сейчас, хотят они переплачивать в ущерб своей экономике за какие-то мифические ценности? Пусть это будет так.

Торговый оборот с Евросоюзом, с Западом в целом идет по тем позициям, которые не находятся в сфере санкционного воздействия. Где-то идет и реэкспорт по другим каналам. Я хочу сказать одно, что европейский бизнес работает с нами, заинтересован. И мы неоднократно получаем не просто сигналы, что называется, а вполне конкретные предложения по работе. И там, где это для нас выгодно и возможно, мы их, конечно, реализуем.