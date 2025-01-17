Прямой эфир

Головченко: европейский бизнес заинтересован работать с Беларусью, есть конкретные предложения

17 января 2025 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вопросы внешнеторговой деятельности страны в 2025 году обсуждали 17 января во Дворце Независимости. География поставок скорректирована с учетом реалий, в которых сегодня развивается мир, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе совещания глава государства поставил конкретные тактические задачи для дальнейшего развития сотрудничества с пулом заинтересованных стран. Для их выполнения задействованы все структуры государственной власти и управления, от силового блока до финансистов – этим обусловлен состав участников встречи. Премьер-министр по завершении мероприятия поделился некоторыми подробностями.

Головченко: европейский бизнес заинтересован работать с Беларусью, есть конкретные предложения-2

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Президент также сказал о том, что есть уже значительное количество приглашений и на президентском уровне, и на правительственном уровне для визита в текущем году как наших туда, так и их к нам. Также обсуждали эту тематику в контексте расставления определенных приоритетов для планирования внешнеполитической деятельности руководства страны. Президент неоднократно говорил о том, что мы готовы реанимировать или возобновить полноценное экономическое сотрудничество с Западом в любой момент. Не надо им это сейчас, хотят они переплачивать в ущерб своей экономике за какие-то мифические ценности? Пусть это будет так.

Торговый оборот с Евросоюзом, с Западом в целом идет по тем позициям, которые не находятся в сфере санкционного воздействия. Где-то идет и реэкспорт по другим каналам. Я хочу сказать одно, что европейский бизнес работает с нами, заинтересован. И мы неоднократно получаем не просто сигналы, что называется, а вполне конкретные предложения по работе. И там, где это для нас выгодно и возможно, мы их, конечно, реализуем.

# Роман Головченко # Беларусь-Евросоюз # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Душа радуется!» – проект «Разам працуем, разам спяваем» прошёл на заводе «Белкард»
17 января 2025 11:29

«Душа радуется!» – проект «Разам працуем, разам спяваем» прошёл на заводе «Белкард»

В Беларуси провели масштабную ревизию законодательства – где нашли больше всего недочётов?
17 января 2025 11:05

В Беларуси провели масштабную ревизию законодательства – где нашли больше всего недочётов?

На выборах Президента Беларуси аккредитованы 456 зарубежных специалистов из 49 стран – МИД
17 января 2025 10:48

На выборах Президента Беларуси аккредитованы 456 зарубежных специалистов из 49 стран – МИД