В Минском областном институте развития образования известный российский лингвист Дмитрий Петров провел мастер-класс

Новости Беларуси. В Минской области внедряют современные технологии изучения иностранных языков. По приглашению Миноблисполкома в областном Институте развития образования мастер-класс провел известный российский лингвист Дмитрий Петров. Доцент Московского государственного лингвистического университета разработал собственную систему изучения, с помощью которой достаточно 16 академических часов и трех сотен слов, чтобы свободно общаться на иностранном языке.

Первыми слушателями преподавателя стали руководители отделов и учреждений образования Минской области, представители Министерства образования и вузов страны, учителя региона. Сейчас рассматривается возможность проведения эксперимента по внедрению методики Дмитрия Петрова в учреждениях образования Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Петров, преподаватель Московского государственного лингвистического университета:

Компактность во времени, индивидуальный подход. Вплоть до того, что после первого занятия каждый обучающийся должен даже на совершенно новом для себя языке уметь рассказать о себе.

Мы находимся в процессе обсуждения в каком формате, по каким проектам мы будем сотрудничать и дальше. Мне хотелось бы, чтобы это сотрудничество было долгим и плодотворным.