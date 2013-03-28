Службе тыла Вооруженных Сил Беларуси 28 марта исполнилось 95 лет

Новости Беларуси. Службе тыла Вооруженных Сил Беларуси сегодня 95 лет. Чем накормить, как одеть, где поселить военнослужащего? Именно эти вопросы в компетенции этой армейской службы. И в военное время, и в мирных условиях от нее ждут полноценного обеспечения всего личного состава: питанием, обмундированием, и жильем. Для этого системы снабжения и поставок ежегодно совершенствуются. Активно используется экономическая база государства. Всё это позволяет сделать службу и быт военных более комфортным.

Офицеры тыловых служб по разным специальностям проходят сегодня подготовку в восьми вузах Беларуси и двух вузах России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.