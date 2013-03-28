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Службе тыла Вооруженных Сил Беларуси 28 марта исполнилось 95 лет

28 марта 2013 08:24
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Новости Беларуси. Службе тыла Вооруженных Сил Беларуси сегодня 95 лет. Чем накормить, как одеть, где поселить военнослужащего? Именно эти вопросы в компетенции этой армейской  службы. И в военное время, и в мирных условиях от нее ждут полноценного обеспечения всего личного состава: питанием, обмундированием,  и жильем.  Для этого системы снабжения  и поставок ежегодно совершенствуются. Активно используется экономическая база государства. Всё это позволяет  сделать службу и быт военных более комфортным.

Офицеры тыловых служб по разным специальностям проходят сегодня подготовку в восьми вузах Беларуси и двух вузах России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Армия Беларуси # Государственная политика

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