Новости Беларуси. Святой пасхальный тридиум начинается у католиков. В храмах Беларуси пройдут литургии, во время которых будут вспоминать Тайную Вечерю.

Сегодня в минском Архикафедральном костеле митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич проведет две службы: утреннюю и вечернюю. По традиции, в Великий четверг в костелах совершается обряд омовения ног 12 мужчинам в память о том, что Иисус перед Тайной Вечерей омыл ноги апостолам.

В Великую субботу архиепископ Кондрусевич посетит католические приходы Минска и освятит пищу прихожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.