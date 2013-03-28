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Святой пасхальный тридиум начинается у католиков

28 марта 2013 09:01
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Новости Беларуси. Святой пасхальный тридиум начинается у католиков. В храмах Беларуси пройдут литургии, во время которых будут вспоминать Тайную Вечерю.

Сегодня в минском Архикафедральном костеле митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич проведет две службы: утреннюю и вечернюю. По традиции, в Великий четверг в костелах совершается обряд омовения ног 12 мужчинам в память о том, что Иисус перед Тайной Вечерей омыл ноги апостолам.

В Великую субботу архиепископ Кондрусевич посетит католические приходы Минска и освятит пищу прихожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Религия # Католики Беларуси

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