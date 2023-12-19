Большая коллекция ёлочных игрушек собрана в Национальном историческом музее. Некоторые вас очень удивят

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

10-й год подряд Национальный исторический музей дарит путевку в Рождество и Новый год. Под бой курантов как по волшебству можно оказаться на разных континентах. И все благодаря страстному коллекционеру и путешественнику Андрею Бегуну. В его сокровищнице около 50 стран! На выставке сияет 2 000 елочных игрушек. Отправляемся в познавательное турне.

Дмитрий Мельников, младший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

В немецком городе Лауше, центральная Германия, появилась традиция в середине XIX века наряжать новогодние елки при помощи стекольных игрушек. Есть легенда, что случился большой неурожай в Германии, из-за чего один стеклодув решил не вешать на елку фрукты, орехи. Он выдул стеклянную игрушку в виде яблока и нарядил свою елку. Постепенно это производство набрало очень большую популярность и распространилось сначала в Германию, а потом в другие регионы Европы.

Знакомьтесь – господин венский шар. Самый тяжелый и один из самых старинных экспонатов. Он, словно швейцар из прошлого, проведет на рождественский бал конца XIX – начала XX века.

Особая гордость – игрушки Made in Belarus. Они сделаны из поликерамики и стекла на столичной фабрике. Кстати, детище героя выставки Андрея Бегуна. Целый год огромная команда трудится, чтобы никто не остался без сказки и символа года, а традиции у нас богатые. На экскурсии вам расскажут, почему наши предки колядовали и плели соломенных пауков, и раскроют тайны батлейки.