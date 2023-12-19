Кощей, Змей Горыныч и Дед Мороз поселились в парке Горького. Рассказываем про интерактивную игру

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Зима не повод сидеть дома. Вооружайтесь варежками, теплым кофе и вперед на прогулку!