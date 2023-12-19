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Кощей, Змей Горыныч и Дед Мороз поселились в парке Горького. Рассказываем про интерактивную игру

19 декабря 2023 14:05
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Зима не повод сидеть дома. Вооружайтесь варежками, теплым кофе и вперед на прогулку!

Кощей, Змей Горыныч и Дед Мороз поселились в парке Горького. Рассказываем про интерактивную игру-1

Лидия Вежновец, начальник сектора управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой»:
В этом году Центральный детский парк имени Горького решил поэкспериментировать, и у нас работают аттракционы включительно до 25 декабря включительно с 10 до 18 часов.

Кощей, Змей Горыныч и Дед Мороз поселились в парке Горького. Рассказываем про интерактивную игру-4

Если вы поклонник познавательно-активного отдыха, у нас есть интерактивная игра, дети называют квест. Называется оно «Лукоморье». Это новшество нашего предприятия. Он начал работать с июля, но так как лето и осень закончились, там уже поселилась не Кикимора, а Зимушка Зима. Мы приглашаем детей с трех лет, они могут прийти с родителями на один билет.

Кощей, Змей Горыныч и Дед Мороз поселились в парке Горького. Рассказываем про интерактивную игру-7

Елена Якубович, аниматор:
Наша игра построена на старинных сказках, славянских, которых все дети знают – Бабушка Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч. По зиме это более известные зимние персонажи – Снеговичок. Зимние забавы: бросание снежков, катание на горках. Смысл всей игры сводится к тому, что мы расколдовываем заколдованный лес.

Кощей, Змей Горыныч и Дед Мороз поселились в парке Горького. Рассказываем про интерактивную игру-10

В снежном царстве живет настоящий огнедышащий дракон!. Встречает гостей и заколдованный дуб-великан. Направо пойдешь – на интерактивное шоу попадешь, налево отправишься – загадку разгадать попытаешься!

Подробности в видео.

# Развлечения # общество

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