А вы знали, что специи могут заменить соль? Нутрициолог рассказала интересные факты о приправах

Дороже золота и выгоднее нефти. Пряности в Древнем мире фактически являлись торговой валютой, сопоставимой по ценности с драгоценными камнями. Сегодня использование ароматных приправ нисколько не исчерпало себя, а даже наоборот – подходит к очередному пику моды. Но любой ли человек с уверенностью сможет ответить на самые простые вопросы: что такое пряности? С чем их едят и куда добавляют? Какие виды существуют? Какое значение для человека они имеют? Разобрались в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Мы выяснили, что все предпочтения разные. Что дают пряности человеку? Почему они необходимы нам?