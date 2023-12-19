А вы знали, что специи могут заменить соль? Нутрициолог рассказала интересные факты о приправах

Дороже золота и выгоднее нефти. Пряности в Древнем мире фактически являлись торговой валютой, сопоставимой по ценности с драгоценными камнями. Сегодня использование ароматных приправ нисколько не исчерпало себя, а даже наоборот – подходит к очередному пику моды. Но любой ли человек с уверенностью сможет ответить на самые простые вопросы: что такое пряности? С чем их едят и куда добавляют? Какие виды существуют? Какое значение для человека они имеют? Разобрались в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Мы выяснили, что все предпочтения разные. Что дают пряности человеку? Почему они необходимы нам?
Эплина Плисакова, нутрициолог:
В первую очередь, это разные вкусы, ароматы у нас в рационе, разнообразие рациона. Некоторые приправы дают цвет блюду, например, куркума. Плюс специи – это очень классный заменитель соли. И это нужно делать, потому что ВОЗ рекомендует потреблять не более 5 граммов соли в сутки взрослому человеку.
Есть исследование, что среднестатистически белорус потребляет в три раза больше. Возможно, реальные данные еще выше. Можно и нужно заменять соль различными специями, как можно больше их миксовать, добавлять что-то новое.
Большой избыток соли в рационе ведет к различным сердечным заболеваниям, заболеваниям почек, поэтому над этим нужно задумываться. Лучше делать упор на специи.
Какие специи являются самыми популярны у белорусов? Результаты опроса читайте здесь.