В минском метро появится связь 4G

Новости Беларуси. Связь 4G к апрелю 2019 года появится в Минском метрополитене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А к началу II Европейских игр ей будут обеспечены и все объекты, задействованные при проведении соревнований. Белорусы уже почти три года пользуются 4G. Трафик растёт рекордными темпами.

На сегодняшний день, связью четвёртого поколения покрыты все областные и районные центры, всего более 185 населённых пунктов. Особое внимание к Минску, так как здесь услуги сети наиболее востребованы.