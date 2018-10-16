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В минском метро появится связь 4G

16 октября 2018 17:07
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Новости Беларуси. Связь 4G к апрелю 2019 года появится в Минском метрополитене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В минском метро появится связь 4G-1

А к началу II Европейских игр ей будут обеспечены и все объекты, задействованные при проведении соревнований. Белорусы уже почти три года пользуются 4G. Трафик растёт рекордными темпами.

На сегодняшний день, связью четвёртого поколения покрыты все областные и районные центры, всего более 185 населённых пунктов. Особое внимание к Минску, так как здесь услуги сети наиболее востребованы.

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# Интернет # общество # Фотофакт

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