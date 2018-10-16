Новости экономики за 16.10.2018

Новости Беларуси. Представительство государственного Банка развития Китая откроется в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня прошла презентация нового офиса. Какие выгоды сулит появление новой финансовой структуры?

С появлением представительства, китайские бизнесмены смогут лучше познакомиться с инвестиционными возможностями нашей страны, а также наладить прямые контакты. В минском метро появится связь 4G Ставку делают на реализацию масштабных проектов, прежде всего в сфере инфраструктуры. Банк развития – один из самых крупных финансовых институтов Китая. С его участием в Беларуси уже реализуется 15 проектов. Самый значимый – строительство индустриального парка «Великий камень».

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Это знаковое событие в нашем двустороннем сотрудничестве в банковской и финансовой сфере. Такой практический шаг последовал благодаря важным договоренностям между главами наших государств во время саммита ШОС. Они уделяют большое внимание совместной инициативе «Один пояс – один путь».

Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Нацбанка:

Конечно, это представительство выполняет больше информационно-аналитические представительские функции, но оно будет способствовать развитию непосредственно прямых отношений между нашими предприятиями, бизнесменами, налаживанию контактов, появлению новых проектов.

Китайский банк стал четвертым представительством зарубежной финансовой структуры в Беларуси. Кроме него в нашей стране работают офисы российских, немецких и межгосударственного банка. Сотрудничество с Банком развития Китая одно из самых плодотворных. Сумма финансирования совместных проектов достигла 3 миллиардов 700 миллионов долларов. ТРАМВАЙ В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ

«Штадлер Минск» открывает экспорт в Южную Америку. Договоры о поставках белорусских трамваев «Метелица» заключены с партнерами из Боливии. 12 машин отправятся в эту страну в феврале следующего года. Транспорт оборудован с учётом климатических и географических условий эксплуатации. Трамваи оснастили кондиционерами, розетками, USB-портами и системами видеонаблюдения. Вместимость одной модели до 370 человек. Ну а в случае непредвиденных поломок в Боливии будут работать специалисты из Беларуси.