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Новости экономики за 16.10.2018

16 октября 2018 17:09
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Новости Беларуси. Представительство государственного Банка развития Китая откроется в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня прошла презентация нового офиса. Какие выгоды сулит появление новой финансовой структуры?

Новости экономики за 16.10.2018-1

С появлением представительства, китайские бизнесмены смогут лучше познакомиться с инвестиционными возможностями нашей страны, а также наладить прямые контакты.

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Ставку делают на реализацию масштабных проектов, прежде всего в сфере инфраструктуры. Банк развития – один из самых крупных финансовых институтов Китая. С его участием в Беларуси уже реализуется 15 проектов. Самый значимый – строительство индустриального парка «Великий камень».

Новости экономики за 16.10.2018-4

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Это знаковое событие в нашем двустороннем сотрудничестве в банковской и финансовой сфере. Такой практический шаг последовал благодаря важным договоренностям между главами наших государств во время саммита ШОС. Они уделяют большое внимание совместной инициативе «Один пояс – один путь».

Новости экономики за 16.10.2018-7

Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Нацбанка:
Конечно, это представительство выполняет больше информационно-аналитические представительские функции, но оно будет способствовать развитию непосредственно прямых отношений между нашими предприятиями, бизнесменами, налаживанию контактов, появлению новых проектов.

Новости экономики за 16.10.2018-10

Китайский банк стал четвертым представительством зарубежной финансовой структуры в Беларуси. Кроме него в нашей стране работают офисы российских, немецких и межгосударственного банка. Сотрудничество с Банком развития Китая одно из самых плодотворных. Сумма финансирования совместных проектов достигла 3 миллиардов 700 миллионов долларов.

ТРАМВАЙ В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ

Новости экономики за 16.10.2018-13

«Штадлер Минск» открывает экспорт в Южную Америку. Договоры о поставках белорусских трамваев «Метелица» заключены с партнерами из Боливии. 12 машин отправятся в эту страну в феврале следующего года. Транспорт оборудован с учётом климатических и географических условий эксплуатации. Трамваи оснастили кондиционерами, розетками, USB-портами и системами видеонаблюдения. Вместимость одной модели до 370 человек. Ну а в случае непредвиденных поломок в Боливии будут работать специалисты из Беларуси.

Новости экономики за 16.10.2018-16

Филипп Бруннер,  директор ЗАО «Штадлер Минск»:
У нас есть все для комфорта наших трамваев «Метелица»: розетки, 100 % низкий пол, кузов, огромная вместимость.

Эксперты отмечают, сотрудничество позволит расширить географию поставок на рынок Южной Америки, также в планах заключить новые контракты с коллегами из Азербайджана, Грузии и России.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Калечиц # Цуй Цимин # Фотофакт

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