В минском колледже хлебопечения приготовили пироги для блокадников Ленинграда

Новости Беларуси. Чаепитие, воспоминания и душевные беседы. В рамках акции «С любовью к ленинградцам» в Минске посещают блокадников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Представители территориального центра Советского района совместно с учащимися колледжа хлебопечения побывали в гостях у Нины Третьяковой. Она родилась в 1941-м в Ленинграде. Затем семья жила во многих городах Советского Союза, пока не попала в Минск. Символично, что гости пришли с фирменными пирогами и ленинградским тортом.

Нина Третьякова, жительница блокадного Ленинграда:

Очень приятно, что оказывают внимание. Я невероятно счастливый человек, что мне удалось выжить после этого всего ада, каким была блокада Ленинграда. За водой ходили в прорубь. И бесконечные налеты и бомбардировки.

Светлана Привалова, директор Территориального центра социального обслуживания населения Советского района:

Ежегодно мы проводим такие акции. Мы поздравляем блокадников. На территории Советского района 17 граждан, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда» или «Защитник блокадного Ленинграда».