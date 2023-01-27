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В минском колледже хлебопечения приготовили пироги для блокадников Ленинграда

27 января 2023 16:01
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Новости Беларуси. Чаепитие, воспоминания и душевные беседы. В рамках акции «С любовью к ленинградцам» в Минске посещают блокадников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минском колледже хлебопечения приготовили пироги для блокадников Ленинграда-1

Представители территориального центра Советского района совместно с учащимися колледжа хлебопечения побывали в гостях у Нины Третьяковой. Она родилась в 1941-м в Ленинграде. Затем семья жила во многих городах Советского Союза, пока не попала в Минск. Символично, что гости пришли с фирменными пирогами и ленинградским тортом.

В минском колледже хлебопечения приготовили пироги для блокадников Ленинграда-4

Нина Третьякова, жительница блокадного Ленинграда:
Очень приятно, что оказывают внимание. Я невероятно счастливый человек, что мне удалось выжить после этого всего ада, каким была блокада Ленинграда. За водой ходили в прорубь. И бесконечные налеты и бомбардировки.

В минском колледже хлебопечения приготовили пироги для блокадников Ленинграда-7

Светлана Привалова, директор Территориального центра социального обслуживания населения Советского района:
Ежегодно мы проводим такие акции. Мы поздравляем блокадников. На территории Советского района 17 граждан, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда» или «Защитник блокадного Ленинграда».

В минском колледже хлебопечения приготовили пироги для блокадников Ленинграда-10

В эти дни пекари, представители территориальных социальных центров и общественности развезли 90 пирогов тем, кто пережил блокаду Ленинграда. Только в Советском районе участники акции посетили 17 человек.

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# Великая Отечественная война # общество # Нина Третьякова # Илья Михнович # Светлана Привалова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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