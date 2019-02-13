В минской школе появились «зелёные классы»: чему в них обучают?

С посвящением! У учеников столичной школы №29 состоялось официальное вступление в «зелёноклассники». По этой программе малыши с первого по третий класс изучают растения и птиц в естественной среде, путешествуют по заповедным местам и экологическим тропам, помогают охранять живую природу.

Римма Федоринчик, заместитель директора Центра экологического воспитания и развития:

Цель «зелёных классов» – это самое главное воспитание любви и бережного отношения к природе малой родины. Влюбить детей в природу своего родного края, чтобы они находили там вдохновение.

Анжела Носкова, директор ГУО «Начальная школа № 29 г.Минска»:

Наши дети с удовольствием включились в проект «Зелёные классы», изучают природу, наблюдают за птицами. Также к этому привлекаются и наши родители: они вместе ходят по экологическим тропам, посещают «Город птиц», делятся впечатлениями.

Стать зелёноклассником может любой желающий. Эти занятия полностью добровольные и проходят один раз в неделю после уроков. За один час такого экологического назидания дети успевают понаблюдать за пернатыми в естественной среде, разгадать головоломки в специальных обучающих тетрадях и узнать от преподавателя всё самое интересное о птичках.

Станислав Граховский, ученик третьего класса ГУО «Начальная школа № 29 г.Минска»:

Ходим на улицу, кормим птичек. Мы ходили на речку и будем ещё ходить в «Город птиц», в соколиный городок ездить.

Алина Махиничева, ученица третьего класса ГУО «Начальная школа № 29 г.Минска»:

Зимородка назвали так, потому что он живёт в норке под землёй и там выводит своих птенчиков.

Алексей Костевич, ученик третьего класса ГУО «Начальная школа № 29 г.Минска»:

Мы ходили на прошлом занятии к речке и видели следы зайца и мышку. Особенность «зелёных классов» в том, что они формируются вблизи экологических троп столицы и «Города птиц». Постепенно они набирают популярность. Уже сейчас заинтересовались проектом представители других начальных школ Минска.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:

Максимально увлечь детей наблюдениями в природе, максимально увлечь к познаниям природы, потому что именно из наблюдений и познаний вырастает понимание существующих экологических проблем.

Римма Федоринчик:

Все те дети, которых мамы записывают предварительно к нам на пробное занятие, все дети остаются у нас. Занятия в «зелёных классах» проводятся практически всегда на свежем воздухе: в игровом формате дети изучают птиц, кормят их и наблюдают за пернатыми в бинокли.

Руслан Шайкин:

Наши учащиеся, которые познают окружающий мир вместе с нами, причём на достаточно профессиональном уровне, потому что мы знаем все виды и животных, и растений, которые нас окружают, мы специально этим занимаемся и готовы дать детям точную околонаучную информацию.