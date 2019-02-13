В минской школе появились «зелёные классы»: чему в них обучают?
С посвящением! У учеников столичной школы №29 состоялось официальное вступление в «зелёноклассники». По этой программе малыши с первого по третий класс изучают растения и птиц в естественной среде, путешествуют по заповедным местам и экологическим тропам, помогают охранять живую природу.
Римма Федоринчик, заместитель директора Центра экологического воспитания и развития:
Цель «зелёных классов» – это самое главное воспитание любви и бережного отношения к природе малой родины. Влюбить детей в природу своего родного края, чтобы они находили там вдохновение.
Анжела Носкова, директор ГУО «Начальная школа № 29 г.Минска»:
Наши дети с удовольствием включились в проект «Зелёные классы», изучают природу, наблюдают за птицами. Также к этому привлекаются и наши родители: они вместе ходят по экологическим тропам, посещают «Город птиц», делятся впечатлениями.
Стать зелёноклассником может любой желающий. Эти занятия полностью добровольные и проходят один раз в неделю после уроков. За один час такого экологического назидания дети успевают понаблюдать за пернатыми в естественной среде, разгадать головоломки в специальных обучающих тетрадях и узнать от преподавателя всё самое интересное о птичках.
Станислав Граховский, ученик третьего класса ГУО «Начальная школа № 29 г.Минска»:
Ходим на улицу, кормим птичек. Мы ходили на речку и будем ещё ходить в «Город птиц», в соколиный городок ездить.
Алина Махиничева, ученица третьего класса ГУО «Начальная школа № 29 г.Минска»:
Зимородка назвали так, потому что он живёт в норке под землёй и там выводит своих птенчиков.
Алексей Костевич, ученик третьего класса ГУО «Начальная школа № 29 г.Минска»:
Мы ходили на прошлом занятии к речке и видели следы зайца и мышку.
Особенность «зелёных классов» в том, что они формируются вблизи экологических троп столицы и «Города птиц». Постепенно они набирают популярность. Уже сейчас заинтересовались проектом представители других начальных школ Минска.
Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:
Максимально увлечь детей наблюдениями в природе, максимально увлечь к познаниям природы, потому что именно из наблюдений и познаний вырастает понимание существующих экологических проблем.
Римма Федоринчик:
Все те дети, которых мамы записывают предварительно к нам на пробное занятие, все дети остаются у нас.
Занятия в «зелёных классах» проводятся практически всегда на свежем воздухе: в игровом формате дети изучают птиц, кормят их и наблюдают за пернатыми в бинокли.
Руслан Шайкин:
Наши учащиеся, которые познают окружающий мир вместе с нами, причём на достаточно профессиональном уровне, потому что мы знаем все виды и животных, и растений, которые нас окружают, мы специально этим занимаемся и готовы дать детям точную околонаучную информацию.
Сейчас зелёноклассники участвуют в экскурсиях, специальных праздниках, тематических акциях на территории минских экологических троп. И это ещё только начало, у организаторов – море идей, планов, как развиваться в этом направлении и привить любовь детей к тому, что нас окружает.