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Воспоминания о лете: необычная выставка сухоцветов проходит в столичном ботаническом саду

12 февраля 2019 20:56
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Новости Беларуси. Воспоминания о теплых солнечных днях. Выставка сухоцветов в ботаническом саду удивляет посетителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Воспоминания о лете: необычная выставка сухоцветов проходит в столичном ботаническом саду-1

Воспоминания о лете: необычная выставка сухоцветов проходит в столичном ботаническом саду-3

И не удивительно, ведь здесь можно увидеть большое разнообразие ярких и красивых растений. Каждое сопровождается табличкой с названием и описанием, а также информацией о правильном уходе.

Всего на выставке представлено 45 видов растений из 14 семейств. Многие из них могут сохранять форму и цвет в течение шести лет.

Воспоминания о лете: необычная выставка сухоцветов проходит в столичном ботаническом саду-6

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального Ботанического сада:
Все растения на выставке – это растения, которые выращены в Ботаническом саду. Это является частью коллекции декоративных однолетних растений и некоторых многолетних растений.

Задача была такая: вовремя их собрать, не опоздать, правильно высушить с тем, чтобы потом их красиво представить населению.

# Растения и цветы # общество # Ольга Дуброва # Фотофакт

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