Воспоминания о лете: необычная выставка сухоцветов проходит в столичном ботаническом саду

Новости Беларуси. Воспоминания о теплых солнечных днях. Выставка сухоцветов в ботаническом саду удивляет посетителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Воспоминания о теплых солнечных днях. Выставка сухоцветов в ботаническом саду удивляет посетителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
И не удивительно, ведь здесь можно увидеть большое разнообразие ярких и красивых растений. Каждое сопровождается табличкой с названием и описанием, а также информацией о правильном уходе.
Всего на выставке представлено 45 видов растений из 14 семейств. Многие из них могут сохранять форму и цвет в течение шести лет.
Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального Ботанического сада:
Все растения на выставке – это растения, которые выращены в Ботаническом саду. Это является частью коллекции декоративных однолетних растений и некоторых многолетних растений.
Задача была такая: вовремя их собрать, не опоздать, правильно высушить с тем, чтобы потом их красиво представить населению.