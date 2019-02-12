Воспоминания о лете: необычная выставка сухоцветов проходит в столичном ботаническом саду

Новости Беларуси. Воспоминания о теплых солнечных днях. Выставка сухоцветов в ботаническом саду удивляет посетителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

И не удивительно, ведь здесь можно увидеть большое разнообразие ярких и красивых растений. Каждое сопровождается табличкой с названием и описанием, а также информацией о правильном уходе.

Всего на выставке представлено 45 видов растений из 14 семейств. Многие из них могут сохранять форму и цвет в течение шести лет.