«Это раритет, но для нас просто телевизор». В Беларуси нашли самый старый телевизор и наградили его владельца

Новости Беларуси. 4 тысячи рублей за раритетный телевизор. Необычную акцию провел в Беларуси видеосервис VOKA, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении двух недель белорусы избавлялись от устаревших девайсов, а взамен получали подписку на коллекцию фильмов ультравысокого качества – 4К.

Редкую фильмотеку более чем из 300 фильмов компания презентовала для своих пользователей в конце января. А необычный флешмоб для многих стал мотивацией, чтобы избавиться от устаревшей техники. Кстати, самый старый телевизор нашелся в Гомеле – КВН-49 1952 года выпуска. Владелец раритетного девайса получил за него денежное вознаграждение.

Валентин Лысенко, житель Гомеля:

Моего отца старший брат сделал ему такой подарок. Память об этом брате. Это раритет, но для нас просто телевизор. Мой отец не был коллекционером, я тоже не коллекционер. Телевизор принес сюда. Надо покупать новое поколение.

Антон Бладик, заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту VELCOM:

Как только в стране начали активно продаваться телевизоры с разрешением 4К, мы задумались о том, что же на телевизорах смотреть пользователям. Безусловно, начали искать контент в 4К, его на самом деле пока не так много в мире. Но мы постарались найти русскоязычный контент – самые разнообразные фильмы. И мы решили совместно с БелВТИ провести такую символическую акцию.