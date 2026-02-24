Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске

В Минске на 11 участках мобильные датчики осуществляют контроль скорости. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Приборы учета работают на Партизанском проспекте, проспекте Жукова, улицах Аранской, Маяковского, Орловской, Московской, Притыцкого, Казинца и Радиальной, где разрешено ездить не быстрее 60 км/ч. Также датчики установлены на проспекте Независимости (ограничения 60 и 80 км/ч) и МКАД (90 и 100 км/ч).

ГИБДД настоятельно просит водителей быть внимательными, следить за скоростью и учитывать погодные условия.

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