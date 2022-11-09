Новости Беларуси. В Минской области заготовили почти 243 тысячи тонн картофеля. А также собрано 26 тысяч тонн овощей открытого грунта и 10 тысяч тонн плодов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в хозяйстве «Агронеманский» Столбцовского района накопано около 400 тонн картофеля. Сейчас идет сортировка клубней. Урожай второго хлеба отправляют в закрома. Все хранится в определенных технологических условиях. Картофеля на семена планируют заложить порядка 100 тонн. Также есть около 20 тонн свеклы и моркови.

Иван Скварчевский, главный агроном сельхозпредприятия «Агронеманский»:

Под овощи было 50 соток свеклы столовой, 50 соток морковки. Это связано с тем, что мы обеспечиваем школы Столбцовского района морковкой и свеклой. В этом году мы их полностью обеспечили. Картофеля у нас было 10 гектаров, накопали 379 тонн. Занимаемся переборкой и засыпаем картофеля семена на следующий год.