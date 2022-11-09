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Минск вошёл в топ-10 популярных направлений для отдыха у россиян

09 ноября 2022 13:42
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Новости Беларуси. Минск вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха у россиян. Также в рейтинге Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Такие данные приводит сервис бронирования отелей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск вошёл в топ-10 популярных направлений для отдыха у россиян-1

Была проанализирована статистика непляжного отдыха российских туристов в ноябре-декабре. Стоит отметить, что наиболее посещаемые экскурсионные объекты белорусской столицы – Верхний город и Троицкое предместье, архитектурный комплекс в стиле сталинского ампира на проспекте Независимости и парк имени Горького. Также большим потенциалом обладает событийный и культурный туризм. В городе 17 театров, 30 музеев и 10 галерей. Своими представлениями удивляет Белорусский государственный цирк. Есть два аквапарка. Ежегодно в Минске проходит более 200 мероприятий различного уровня.

# Туризм # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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