Минск вошёл в топ-10 популярных направлений для отдыха у россиян

Новости Беларуси. Минск вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха у россиян. Также в рейтинге Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Такие данные приводит сервис бронирования отелей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Была проанализирована статистика непляжного отдыха российских туристов в ноябре-декабре. Стоит отметить, что наиболее посещаемые экскурсионные объекты белорусской столицы – Верхний город и Троицкое предместье, архитектурный комплекс в стиле сталинского ампира на проспекте Независимости и парк имени Горького. Также большим потенциалом обладает событийный и культурный туризм. В городе 17 театров, 30 музеев и 10 галерей. Своими представлениями удивляет Белорусский государственный цирк. Есть два аквапарка. Ежегодно в Минске проходит более 200 мероприятий различного уровня.