Прямой эфир

Латино- и грекоязычные надписи в храмовой культуре Беларуси представили на выставке в БГУ

09 ноября 2022 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В рамках конкурса на лучший молодежный проект БГУ открылась выставка «Латино- и грекоязычные надписи в храмовой культуре Беларуси», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Латино- и грекоязычные надписи в храмовой культуре Беларуси представили на выставке в БГУ-1

Шесть студентов филологического факультета в течение года собирали материалы в храмах и музеях всей страны, после квалифицировали и переводили их. Также давали им научные описания. Экспозиция включает в себя семь стендов с фотографиями надписей с указанием храмов и источников библейских цитат. В открытии выставки участвовала администрация БГУ, проректор Минской духовной академии и представители духовенства.

Латино- и грекоязычные надписи в храмовой культуре Беларуси представили на выставке в БГУ-4

Ольга Прокопчук, заведующий кафедрой классической филологии БГУ:
Такой проект позволяет ввести это малоизученное наследие храмовой культуры Беларуси в научный оборот и представить широкому зрителю.

Латино- и грекоязычные надписи в храмовой культуре Беларуси представили на выставке в БГУ-7

Иерей Владимир Грицевич, третий священник храма святого великомученика Георгия Победоносца (Барановичи):
Когда мы встречаемся с непонятными для нас надписями, очень часто возникает диссонанс, потому что человек не может прочитать, не может их понять. А когда мы имеем уже готовый материал, который прочитан, который имеет перевод, человек может лучше понять историю этого места.

Латино- и грекоязычные надписи в храмовой культуре Беларуси представили на выставке в БГУ-10

Выставка передвижная. В течение недели экспозиция будет находиться в стенах филфака, после отправится в другие университеты столицы и регионы.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Ольга Прокопчук # Владимир Грицевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минск вошёл в топ-10 популярных направлений для отдыха у россиян
09 ноября 2022 13:42

Минск вошёл в топ-10 популярных направлений для отдыха у россиян

В Бресте запустили современную подстанцию – электричества хватит на исторический центр города
09 ноября 2022 13:22

В Бресте запустили современную подстанцию – электричества хватит на исторический центр города

Хочется сладенького на завтрак? Вот рецепт гренки с бананом и мёдом
09 ноября 2022 12:49

Хочется сладенького на завтрак? Вот рецепт гренки с бананом и мёдом