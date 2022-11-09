Латино- и грекоязычные надписи в храмовой культуре Беларуси представили на выставке в БГУ

Новости Беларуси. В рамках конкурса на лучший молодежный проект БГУ открылась выставка «Латино- и грекоязычные надписи в храмовой культуре Беларуси», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шесть студентов филологического факультета в течение года собирали материалы в храмах и музеях всей страны, после квалифицировали и переводили их. Также давали им научные описания. Экспозиция включает в себя семь стендов с фотографиями надписей с указанием храмов и источников библейских цитат. В открытии выставки участвовала администрация БГУ, проректор Минской духовной академии и представители духовенства.

Ольга Прокопчук, заведующий кафедрой классической филологии БГУ:

Такой проект позволяет ввести это малоизученное наследие храмовой культуры Беларуси в научный оборот и представить широкому зрителю.

Иерей Владимир Грицевич, третий священник храма святого великомученика Георгия Победоносца (Барановичи):

Когда мы встречаемся с непонятными для нас надписями, очень часто возникает диссонанс, потому что человек не может прочитать, не может их понять. А когда мы имеем уже готовый материал, который прочитан, который имеет перевод, человек может лучше понять историю этого места.