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«Горремавтодор» заключил договор с Белгидрометцентром – коммунальники готовятся к зиме

09 ноября 2022 14:15
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Новости Беларуси. Зимой на столичных дорогах будут работать 720 машин. Все они уже подготовлены. Дополнительно заключены договоры с организациями и субъектами хозяйствования на предоставление техники при ухудшении погодных условий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Горремавтодор» заключил договор с Белгидрометцентром – коммунальники готовятся к зиме-1

Во время метелей и затяжных снегопадов к уборке столичных проспектов и улиц дорожники смогут привлечь более 1 000 единиц одномоментно. Также в ходе подготовки к предстоящему зимнему сезону более чем на 40 улицах полностью заменили асфальтобетонное покрытие. Еще на 17 уложили защитный слой.

«Горремавтодор» заключил договор с Белгидрометцентром – коммунальники готовятся к зиме-4

Артем Ганчар, главный инженер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Работы по поддержанию покрытий в удовлетворительном состоянии, по подготовке и переоборудованию машин завершены. Проведена тарировка механизмов для распределения противогололедных материалов, склады песчано-соляной смеси и технической соли заполнены на 100 %. Последующее пополнение складов будет производиться по мере расходования материалов. С целью оперативного реагирования на погодные условия заключен договор соответствующий с Белгидрометцентром. На основании его данных, а также мониторинга информации, полученной в сети Интернет, принимается решение о начале работ и силах, необходимых для ликвидации зимней скользкости.

«Горремавтодор» заключил договор с Белгидрометцентром – коммунальники готовятся к зиме-7

Продолжается заготовка противогололедных материалов: необходимый объем соли уже на складах. Готов к нагрузкам и снегоплавильный пункт.

# Автодороги Беларуси # общество # Артем Ганчар # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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