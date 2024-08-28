В Минской области заготовили более 270 тыс. тонн кукурузного силоса

В Минской области заготовлено более 270 тысяч тонн кукурузного силоса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аграрии освоили около 6 % площадей. Урожайность зеленой массы – 275 центнеров с гектара. Напомним, всего необходимо убрать более 200 тысяч гектаров царицы полей.

Благодаря жаре царица полей нынче созрела как никогда рано. Задача теперь убрать оперативно. Так, в сельхозпредприятии «Лазовичи» под культуру отвели 500 гектаров. Кукуруза выросла сочная, большая, наполнена витаминами и полезными веществами. Растения превышают в несколько раз человеческий рост. Початки достигли восковой спелости, а значит, силос должен быть отменным. Урожайность зеленой массы – 350 центнеров с гектара.

Владимир Кисель, главный агроном сельхозпредприятия «Лазовичи»:

Внесли под кукурузу 70 тонн органики, 45 килограмм фосфора. Подкормили кукурузу, азота дали 120 действующего и внесли 120 калия на гектар. Ну и видно, что вывод есть, кукуруза хорошая, зерно выполненное. Будем с кормами.

На зерно царицу полей начнут убирать в начале сентября. Пройти необходимо будет 200 гектаров. А пока главная задача для аграриев – обеспечить животноводство качественным кормом на зимне-стойловый период.