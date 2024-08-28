Заслуженный работник образования: сейчас учителю работать сложнее. А как было в СССР?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вы застали, когда учитель был на пьедестале и когда учителю сказали: веди разговор на равных. Скажите, когда легче работать и какую бы вы дали характеристик коннекту между учителем и учеником?
Галина Николаенко, профессор ГУО «Академия образования», доктор педагогических наук, заслуженный работник образования Республики Беларусь:
Я думаю, сейчас учителю работать значительно сложнее. Во-первых, изменились технологии, изменилась ситуация с информированностью учащихся. И учащиеся, и родители – это другие люди. В прежние времена за учителем стоял авторитет знания, и именно авторитет знания давал учителю преимущественное положение.
Сейчас мы живем в информационном обществе и очень часто наши учащиеся и родители – достаточно информированные люди. И здесь на авансцену выходят личностные качества учителя, его умение взаимодействовать с учениками, уважать ученика, прислушиваться, ориентироваться в социуме. То есть требования к современному учителю гораздо выше. Да, работать, сложнее, но интереснее. Когда мы говорим о качествах, которые должны быть присущи современному учителю, на первое место стала выходить коммуникация, то есть умение общаться. Самая основная проблема – это неумение общаться, неумение найти общий язык.