Заслуженный работник образования: сейчас учителю работать сложнее. А как было в СССР?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вы застали, когда учитель был на пьедестале и когда учителю сказали: веди разговор на равных. Скажите, когда легче работать и какую бы вы дали характеристик коннекту между учителем и учеником?