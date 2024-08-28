«Это моё железное требование!» Какие задачи поставил Лукашенко перед белорусской системой образования?
Вернуть престиж профессии учителя – одна из важнейших задач, которые были озвучены Президентом 27 августа в ходе Республиканского педагогического совета. Глава государства традиционно принял участие в мероприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подтвердил планы к 2025 году выравнять зарплату работников образования со средней по стране. Ведь педагоги были и остаются опорой государства. Социальная поддержка учителей поспособствует укреплению их имиджа и авторитета.
В каких переменах нуждается отечественная система образования и как выглядит сегодня – Полина Королева продолжит.
Образование – одна из тем, которую глава государства затрагивает на совещаниях разного профиля. Будь то дела агропромышленного комплекса, здравоохранения или экспортные показатели страны. Потому как специалистов, которые заняты в экономике сегодня, и тех, кто придет им на смену завтра, готовить начинают еще за школьной партой.
За 3 года на развитие системы образования направили почти 30 млрд рублей – Лукашенко. Читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Неизменным остается базовый подход к белорусской системе образования: это непременно равный доступ к получению образования. Это святое!
Реформ за прошедшие годы было много. От них устало и профессиональное сообщество, и дети. Больше существенных и резких изменений в системе образования не будет, но местами нужна донастройка. Ведь совершенствовать и устранять недостатки крайне важно. А проблемные места по-прежнему есть.
Престиж отечественных вузов, а значит, качество образования подтверждает ежегодный рост иностранных студентов (свыше 30 тысяч человек более чем из 100 стран мира), а также победы белорусов на международных олимпиадах. Тем не менее знания не единственное, что должны получать учащиеся. Еще со школ и вузов необходимо прививать трудовую дисциплину. Президент неоднократно повторял: еще не нашли, чем заменить труд. И в современных реалиях это не приходится доказывать.
Юлия Пинчук, директор средней школы № 191 Минска:
Обучение трудовое идет не только через уроки, оно еще идет через внеклассную работу. И сейчас очень востребованы у учащихся трудовые бригады и студенческие отряды. Это то направление, где дети могут и потрудиться, и заработать себе какие-то средства. И в этом году наши трудовые бригады потрудились на благо школы, они оформили у нас холл двух этажей, разработали проект совместно с учителем трудового обучения и уделили внимание этому направлению. Я думаю, это тоже очень интересно.
Трудовая дисциплина – одна из многих традиций, которую сохранили с советских времен. Профильные технические классы – то же наследие прошлого, которое сегодня востребовано не только в Беларуси.
Лукашенко: мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование – будут колоссальные проблемы. Подробности.
В центре внимания на прошедшем педсовете оказалась и наука. Ее роль будет усилена, подчеркнул глава государства и отметил, что в работе Национальной академии наук сегодня продолжается переориентация в сторону перспективных и необходимых для страны проектов.
Александр Лукашенко:
Роль вузовской науки должна только возрастать. Она является ключевым элементом научного потенциала страны. Речь идет о расширении возможностей для способной молодежи реализовать себя в такой важной для нас сфере. И эти возможности не должны быть сконцентрированы только в столице. Я очень надеюсь, что вы меня в этом услышали. Ученым надо готовить смену, передавать свои знания нашей талантливой, одаренной молодежи. Это мое железное требование. Слабо работаем с направлением развития специальностей, которые находятся на стыке нескольких дисциплин. Например, телемедицина, агрокибернетика, биохакинг.
Белорусскую систему образования перекраивали много раз. Но сейчас не время для революций, тем более прижившиеся наработки дают плоды. Осталось поработать над воспитательной составляющей.
Подробности в видео.