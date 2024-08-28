«Это моё железное требование!» Какие задачи поставил Лукашенко перед белорусской системой образования?

Вернуть престиж профессии учителя – одна из важнейших задач, которые были озвучены Президентом 27 августа в ходе Республиканского педагогического совета. Глава государства традиционно принял участие в мероприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подтвердил планы к 2025 году выравнять зарплату работников образования со средней по стране. Ведь педагоги были и остаются опорой государства. Социальная поддержка учителей поспособствует укреплению их имиджа и авторитета. В каких переменах нуждается отечественная система образования и как выглядит сегодня – Полина Королева продолжит.

Образование – одна из тем, которую глава государства затрагивает на совещаниях разного профиля. Будь то дела агропромышленного комплекса, здравоохранения или экспортные показатели страны. Потому как специалистов, которые заняты в экономике сегодня, и тех, кто придет им на смену завтра, готовить начинают еще за школьной партой. За 3 года на развитие системы образования направили почти 30 млрд рублей – Лукашенко. Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неизменным остается базовый подход к белорусской системе образования: это непременно равный доступ к получению образования. Это святое! Реформ за прошедшие годы было много. От них устало и профессиональное сообщество, и дети. Больше существенных и резких изменений в системе образования не будет, но местами нужна донастройка. Ведь совершенствовать и устранять недостатки крайне важно. А проблемные места по-прежнему есть. Престиж отечественных вузов, а значит, качество образования подтверждает ежегодный рост иностранных студентов (свыше 30 тысяч человек более чем из 100 стран мира), а также победы белорусов на международных олимпиадах. Тем не менее знания не единственное, что должны получать учащиеся. Еще со школ и вузов необходимо прививать трудовую дисциплину. Президент неоднократно повторял: еще не нашли, чем заменить труд. И в современных реалиях это не приходится доказывать.

Юлия Пинчук, директор средней школы № 191 Минска:

Обучение трудовое идет не только через уроки, оно еще идет через внеклассную работу. И сейчас очень востребованы у учащихся трудовые бригады и студенческие отряды. Это то направление, где дети могут и потрудиться, и заработать себе какие-то средства. И в этом году наши трудовые бригады потрудились на благо школы, они оформили у нас холл двух этажей, разработали проект совместно с учителем трудового обучения и уделили внимание этому направлению. Я думаю, это тоже очень интересно. Трудовая дисциплина – одна из многих традиций, которую сохранили с советских времен. Профильные технические классы – то же наследие прошлого, которое сегодня востребовано не только в Беларуси. Лукашенко: мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование – будут колоссальные проблемы. Подробности.

В центре внимания на прошедшем педсовете оказалась и наука. Ее роль будет усилена, подчеркнул глава государства и отметил, что в работе Национальной академии наук сегодня продолжается переориентация в сторону перспективных и необходимых для страны проектов.