У кого больше прав, у учителей или учеников? Вот что написано в Государственном школьном стандарте

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Я еще раз внимательно посмотрела наш новый документ, который гармонизирован с предыдущими: Кодексом об образовании, Конституцией, Конвенцией о правах ребенка. Это Государственный школьный стандарт. И применила научно-количественный подход, просто посчитала, у кого больше прав: ученика, учителя или родителя.

Оказалось, что у учеников прописано 25 прав, у учителя – 14, у родителя – 5. О чем это говорит? Мы можем сказать, что у нас родители бесправные? Думаю, что нет. Надо еще что-то посмотреть, не только в количестве дело.

А обязанности? Насколько они сочетаются? У ученика прописана 21 обязанность, у учителя – 14, у родителя – 5. Дальше возникает вопрос. У нас что, учитель бесправный, с наименьшим количеством обязанностей, по сравнению с учеником? Думаю, что надо, отвечая на этот вопрос, посмотреть более глубоко и провести качественный анализ соотношения прав и обязанностей. Мы часто говорим и противопоставляем эти моменты. А ведь это не так.

Отправной точкой к пониманию обязанностей является понятие «право». То есть мое право – это всегда чья-то обязанность. Если у меня есть право на уважение чести и достоинства, то мои коллеги, участники образовательного процесса, дети, родители берут на себя обязанность уважать это право. Этот вопрос осознания, что любое право подкрепляется чьей-то обязанностью. Осознание, что мои права завязаны на чьих-то обязанностях, и чем лучше я выполняю свои обязанности, тем выше вероятность того, что будут уважать мои права, – это важное осознание.