В Минской области за 2013 год построили 1 млн 400 м² жилья

Новости Беларуси. Без людей этой профессии у многих из нас не было бы прочной крыши над головой, надежного фундамента под ногами и крепких стен вокруг. 10 августа в Беларуси отмечают день строителя.

Есть профессии, которые всегда на пике. Одна из них - строитель. Каменщики, монтажники, отделочники, плотники - сегодня без этих людей представить современную жизнь уже нельзя. Уютные агрогородки и районные центры, жилые дома и офисные здания - все это их рук дела.

Благодаря развитию отрасли, Минской области есть чем гордиться. Только за прошлый год в регионе построили 1 миллион 400 м² жилья. Похвастаться можно объемами сельского строительства. Не сбавляют темпы и работы по реконструкции объектов. Побробнее в программе «Центральный регион» на СТВ!