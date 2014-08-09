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В Могилевской области торжественно перезахоронили останки 15 красноармейцев

09 августа 2014 14:07
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Новости Беларуси. В Могилевской области торжественно перезахоронили останки 15 красноармейцев. Эти солдаты – участники ожесточенных боев за Быхов в далеком 1941 году. Их обнаружили в старых лесных окопах неподалеку от деревни Обидовичи.

Из 15 героев поисковикам удалось восстановить имена трех солдат. Во время раскопок при них были найдены солдатские медальоны.

Теперь список пропавших без вести сократился на несколько фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба:
55-80 тысяч советских солдат, которые по Днепру занимали оборону. И самое страшное, что из этих имен, из этих тысяч мы на сегодня знаем не более 3-3,5 тысяч всего, кто здесь был.

Дмитрий Калеев, председатель Быховского райисполкома:
Мы связывались и с родственниками. Все они уроженцы Украины. Но по ряду причин они не смогли явиться сюда. Я думаю, что в перспективе, конечно же, они почтят память, приехав сюда.

# общество # Фотофакт # Перезахоронение останков # Николай Борисенко # Дмитрий Калеев

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