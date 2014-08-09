Что делать с созревшими и опавшими яблоками в городе и почему на фруктах сегодня никто не зарабатывает?

Новости Беларуси. Ненужная возможность заработать. Заготовительные пункты страны продолжают принимать плоды труда огородников и аграриев. Только в Минском районе планируется обработать около полторы тысячи тонн яблок. Однако фруктовые излишки иногда оказываются не нужны. Особенно в столице. Так кому принадлежат плоды городских деревьев и почему деньги на дороге все-таки валяются?

У Валентина Яриго в саду не одно плодоносное дерево. Все яблони когда-то посадил родной дядя. Сегодня с них кормится вся семья. Свежие яблоки – летом, компот и варенье – зимой. О том, что со своих деревьев можно заработать еще и копейку, мужчина сегодня слышит впервые.

250 рублей за килограмм яблок – таковы сегодня расценки в Минском РАЙПО.

Услышав цену, наш герой с иронией признается: за такие деньги с трех яблонь много не заработаешь.

Валентин Яриго:

С этих яблонь нет смысла сдавать. Тут получается с яблони килограмм 100. Детям хватает.

И все же собрать яблок «на кругленькую» сумму сегодня можно. Было бы желание. Например, примут в заготовительные пункы фрукты из городских парков и садов.

Сегодня же здесь большинство опадков просто сгнивает в земле. Хотя, по сути, заработать лишнюю копейку мог и сам «Минскзеленстрой», на балансе которого не один городской сад. Правда, там нас уверили: деревья к плодоносным в парках не относятся.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Все сады, которые находятся на территории Минска, предназначены для декоративных и экологических целей. Это красивое цветение и оздоровление воздушной среды.

Своя точка зрения на этот счет у ведущего товароведа Минского РАЙПО. Говорит, все яблони в парке хорошие. Урожай собирать можно.

Дмитрий Ровнейко, ведущий таваровед по заготовке сельскохозяйственной продукции Минского РАЙПО:

В городских парках могут. Если он принадлежит организации. В данном случае «Зеленстрою». «Зеленстрой» как организация может сдать. Мы заключим с ней договор и она может сдать, мы примем эти яблоки.

А между тем с одной яблони в урожайный год можно собрать до 500 килограммов фруктов. Вот и подсчитаем: в 2014 году со 100 деревьев можно заработать почти 7,5 миллионов рублей.

Такая сумма – внушительный бонус в бюджет предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.