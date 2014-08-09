Новолукомль, самый молодой город Беларуси, 9 августа отмечает 50-летие

Новости Беларуси. Полувековой юбилей 9 августа отмечает самый молодой город страны Новолукомль. Появился он благодаря строительству одной из мощнейших тогда электростанций Советского Союза – Лукомльской ГРЭС. И сегодня она флагман белорусской энергетики. Развивается сама электростанция, развивается и город. Сейчас даже сложно поверить, что 50 лет назад здесь размещались только строительные вагончики.

Полвека назад на берег Лукомльского озера прибыли сотни строителей, чтобы возвести первую такого рода электростанцию в СССР. Жили люди в вагончиках в поселке, который назвали Пионерным.

И только в 1965 году прошлого века здесь, рядом с будущей ГРЭС, начали строить и первые дома. Чуть позже поселку придали статус города и назвали Новолукомлем.

Елена Якимова, методист музея истории Лукомльской ГРЭС и города Новолукомля:

Этот город действительно выстроен, я бы сказала, как город на подвиге людей. Когда у нас был пущен первый блок, сюда на митинг 26 декабря 1969 года приехал министр энергетики и электрификации СССР Петр Степанович Непорожний. И он сказал такие слова: «Дорогие лукомчане, вашим трудом, вашими руками поистине совершен на лукомльской земле подвиг».

Слава маленького, но трудолюбивого города энергетиков разносилась по всему Союзу. А сегодня Новолукомлем гордится вся Беларусь, ведь здесь находится мощнейшая электростанция страны.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

За эти 50 лет здесь, на этой славной земле, родился флагман белорусской энергетики, который выполняет, я бы сказал, самую главную задачу. Он несет основную нагрузку белорусской энергосистемы. Прежде всего в летний период.

Виталий Фадеев, председатель Новолукомльского городского исполнительного комитета:

Буквально около месяца назад был реализован инвестпроект. И, согласно этого проекта, запушена парогазовая установка на 400 мегаватт на нашу Лукомльскую ГРЭС. Поэтому Лукомльская ГРЭС практически уже частично новая совершенно обновленная станция, которая работает по самым современным технологиям.

В самом молодом городе страны, к слову, проживает порядка 15 тысяч человек. И 9 августа большинство из них вышло на центральную улицу Новолукомля, чтобы поздравить любимый город с 50-летием.

Гурам Лазарашвили, почетный житель Новолукомля:

Я был директором строящегося завода. Потом и остался действующим. Пришлось с 5 человек дирекции строящегося завода создавать коллектив.

Гурам Лазарашвили и еще три человека 9 августа стали почетными жителями Новолукомля. А десятки заслуженных людей города получили почетные грамоты и ценные подарки.

В эти минуты завершается концертная программа с участием звезд белорусской эстрады, а также зарубежных исполнителей. Однако народные гуляния продолжатся вплоть до полуночи. И завершатся праздничным фейерверком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.