В Минской области выбрали лучших учеников 2025 года

Успехи и достижения в учебе, творчестве и в общественной жизни. «Ученика года 2025» выбрали в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего было подано более сотни заявок.

Но награды получили 18 лучших школьников. Все они – победители областных и республиканских олимпиад, конкурсов и конференций. В портфолио каждого личные проекты, инициативы, которые реализовываются в школах. Лучших определяли в шести номинациях сначала в районах, а затем на областном уровне.

Екатерина Колядина, учащаяся средней школы № 1 Солигорска: Я вообще в школе у себя занимаюсь журналистикой, у нас есть своя студия, сюжет в городе Солигорске в первой школе. Я там изучаю журналистские навыки какие-то базовые, чтобы потом поступить на журфак.

Анна Карпович, учащаяся средней школы № 3 Копыля: Из такого интересного, что мы проводим сами, – это различные конкурсы и у нас есть рубрика «Познаем мир», где мы рассказываем о белорусских достопримечательностях и различных инновационных достижениях.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Они имеют желание учиться в военно-патриотических классах, заниматься в военно-патриотических клубах и связать свою жизнь в будущем с военными профессиями. Что касается других направлений, мне очень нравится, что активность ребят проявляется в рамках общественной деятельности.

Конкурс «Ученик года» в Минской области проходит в восьмой раз. Он стал финальным аккордом благотворительного марафона «Наши дети».