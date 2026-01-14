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В репертуаре «Чабарка» более 70 авторских постановок! Рассказываем историю образцового ансамбля танца

14 января 2026 14:02
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В репертуаре «Чабарка» более 70 авторских постановок! Рассказываем историю образцового ансамбля танца-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Столичный ансамбль «Чабарок» пополнил свою копилку наград специальной премией Президента. За этим стоят сотни репетиций, горящие глаза детей и мастерство педагогов, которые превращают каждый танец в историю.

«Чабарок» – золотой стандарт белорусской хореографии. Здесь мастерство передается из поколения в поколение. История ансамбля началась с его основательницы Наталии Дягель. Сегодня коллектив успешно развивается в тандеме с дочерью Анастасией. Она с двухлетнего возраста буквально выросла за кулисами, а теперь уже ее сын Денис в свои 20 лет является солистом старшей группы. Это 40 лет непрерывного творчества, более 350 артистов и уникальное сопровождение собственной музыкальной группы. Репертуар «Чабарка» – свыше 70 авторских постановок в разных жанрах хореографии.

В репертуаре «Чабарка» более 70 авторских постановок! Рассказываем историю образцового ансамбля танца-3

Анастасия Дягель, руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Чабарок»:
Живя в XXI веке, нужно видеть и слышать, что любит молодежь. Поэтому мы внедрили народную хореографию в информационное пространство. Даже за это получили грант Мингорсполкома. Мы очень развиваем свои социальные сети.

Подробности в видео.

# Танцы # Творчество

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