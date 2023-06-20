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Фермеры перекрыли тракторами центр Кишинева

20 июня 2023 14:04
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Новости Молдовы. Фермеры Молдовы перекрыли тракторами центр Кишинева. На улицах столицы стоит более 100 единиц сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры перекрыли тракторами центр Кишинева-1

Таким способом они решили привлечь внимание властей к своим проблемам: засухе, продаже урожая, росту цен на топливо, удобрения. Протестующие требуют от правительства приостановить или ограничить импорт зерна из Украины, выделить компенсации и выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год. Накануне представители ассоциации фермеров провели переговоры с премьером и министром сельского хозяйства, которые заявили, что власти выполнили обещание выделить дополнительные финансовые средства для аграриев. Лидеры протестов заявили, что не были удовлетворены ответами Кабмина.

# Акции протеста # общество # Новости Молдовы # Фотофакт

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