Новости Беларуси. МАЗ планирует построить новое производство по сборке автобусов. Это позволит увеличить объемы выпуска техники до трех тысяч единиц в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как осуществить инвестиционный проект по реконструкции автобусного завода, говорили на совещании в Совете Республики. Задачу по его реализации поставил Президент. Сегодня спикер верхней палаты парламента, уполномоченный представитель главы государства в Минске, Наталья Кочанова отметила: сейчас необходимо увеличивать объемы выпускаемых товаров, оборудования, машин, механизмов. Все то, что сегодня пользуется спросом, хорошо реализовывается. На МАЗе эффективно работают по импортозамещению в противовес санкционному давлению на предприятие. Одно из перспективных направлений – поставка коробок двигателей трансмиссий.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:

Активно занимаемся развитием инновационного проекта. На сегодняшний день под контролем правительства идет реализация проекта по производственному увеличению мощностей автобусного завода. Первый этап фактически завершается. Стремимся его сделать соответствующим. Мы очень интенсивно работаем с инновационными продуктами. На Форуме регионов покажем новые грузовики, новую тематику грузовиков. Работаем с новой пассажирской техникой, с новым форматом. На Форуме регионов планируем развить сотрудничество с Уфимским троллейбусным заводом, с которым уже связывает более 3 лет сотрудничества и перспективы долгосрочного развития.

Х Форум регионов Беларуси и России в Уфе состоится с 26 по 28 июня. На этот раз здесь будет работать девять секций, которые посвятят как реализации единой промышленной политики, так и гуманитарному сотрудничеству.