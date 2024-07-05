В Минской области убирают озимый ячмень – как проводят мониторинг сельхозобъектов?

Убрать качественно, в срок и без потерь. Такая задача стоит перед белорусскими аграриями. В Минской области убирают озимый ячмень, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Уже пройдено более 120 тысяч гектаров этой культуры. Мониторинг объектов АПК ведут сотрудники правоохранительных органов. На контроле состояние сельхозтехники, проверка документов, предупреждение и выявление правонарушений в складских помещениях. Подробности у нашего корреспондента Анны Куртасовой.

Жатва – горячая пора не только для хлеборобов. Вместе с аграриями в поля выезжают и сотрудники милиции. Правоохранители не только изучают ход уборочной, но и оценивают состояние и готовность к таким работам сельхозтехники, в особенности комбайнов.

Роман Жешко, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Вилейского РОВД:

Созданной комиссией проводится мониторинг техники, которая имеется на балансе сельскохозяйственных организаций.