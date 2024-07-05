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В Минской области убирают озимый ячмень – как проводят мониторинг сельхозобъектов?

05 июля 2024 18:15
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Убрать качественно, в срок и без потерь. Такая задача стоит перед белорусскими аграриями. В Минской области убирают озимый ячмень, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Уже пройдено более 120 тысяч гектаров этой культуры. Мониторинг объектов АПК ведут сотрудники правоохранительных органов. На контроле состояние сельхозтехники, проверка документов, предупреждение и выявление правонарушений в складских помещениях.

Подробности у нашего корреспондента Анны Куртасовой.

В Минской области убирают озимый ячмень – как проводят мониторинг сельхозобъектов?-1

Жатва – горячая пора не только для хлеборобов. Вместе с аграриями в поля выезжают и сотрудники милиции. Правоохранители не только изучают ход уборочной, но и оценивают состояние и готовность к таким работам сельхозтехники, в особенности комбайнов.

В Минской области убирают озимый ячмень – как проводят мониторинг сельхозобъектов?-4

Роман Жешко, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Вилейского РОВД:
Созданной комиссией проводится мониторинг техники, которая имеется на балансе сельскохозяйственных организаций.

В Минской области убирают озимый ячмень – как проводят мониторинг сельхозобъектов?-7

На предприятии «Нарочанские зори» Вилейского района к летней страде подготовились на высоком уровне. Все заранее отремонтировали. Все машины прошли техосмотр. Закуплена и новая техника.

Подробности в видеосюжете.

# Уборочная кампания # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области

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