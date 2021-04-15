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«Столице» исполняется 15 лет. Как торговый центр собирается привлекать покупателей?

15 апреля 2021 17:21
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Новости Беларуси. В Минске планируют оживить подземный торговый центр под площадью Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Подробнее в материале Ольги Власовец. 

«Столице» исполняется 15 лет. Как торговый центр собирается привлекать покупателей?-1

Привлечение бизнеса и покупателей за счет креативных идей. Подземному торговому комплексу в центре столицы придадут новый импульс. 

«Столице» исполняется 15 лет. Как торговый центр собирается привлекать покупателей?-4

Объекту в 2021 году исполняется 15 лет. Это старейший подобный торговый центр в городе. Размещен он на четырех уровнях. Если измерить комплекс в длину, то он соизмерим со знаменитой Эйфелевой башней. 

«Столице» исполняется 15 лет. Как торговый центр собирается привлекать покупателей?-7

Сегодня в центре сдается в аренду более 20 тысяч квадратов (почти 160 объектов). Сейчас «Столица» заполнена арендаторами на 80 %, но этого недостаточно. По поручению руководства города в торговый комплекс планируют в ближайшее время вдохнуть новую жизнь и сделать его более современным. Здесь уже работают фотозоны для блогеров, появится площадка для керлинга, в планах – создать парк виртуальной реальности. 

«Столице» исполняется 15 лет. Как торговый центр собирается привлекать покупателей?-10

Ирина Дмуховская, начальник управления по эксплуатации торгового центра «Столица»: 
Хотим торгово-развлекательный центр сделать, чтобы люди, которые приходили, могли отдохнуть и хорошо провести время. У нас будут кружки по интересам, чтобы завлечь молодежь проводить здесь интересно время. Не на улице, скажем так, неизвестно чем заниматься, а быть в торговом центре – в центре событий. 

# Социальная инфраструктура # общество # Ольга Власовец # Ирина Дмуховская # Фотофакт

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