«Для нас это очень почётная и ответственная миссия». Сергей Рачков о председательстве Беларуси в СНГ

Новости Беларуси. Вызовы и последствия пандемии, терроризм и обстановка на международной арене. Эти темы сегодня в повестке международной конференции Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вызовы и последствия пандемии, терроризм и обстановка на международной арене. Эти темы сегодня в повестке международной конференции Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В онлайн-формате 15 апреля также прошло заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. Это повод сверить часы и обстоятельно обсудить план совместной работы.
Белорусская делегация озвучила приоритеты председательства нашей страны в альянсе. Наталья Кочанова отметила: в условиях глобализации важнейшим становится укрепление торгово-экономического партнерства, сокращение барьеров между странами-участницами, культурное и гуманитарное сотрудничество.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В 2021 году Беларусь является председателем в СНГ. Для нас это очень почетная и ответственная миссия в связи с тем, что в этом году мы будем отмечать 30-летие со дня создания СНГ. Поэтому мы очень обстоятельно поговорим о тех целях, задачах, инструментах, которые мы будем использовать и уже используем, работая в СНГ в этом году.