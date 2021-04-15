«Для нас это очень почётная и ответственная миссия». Сергей Рачков о председательстве Беларуси в СНГ

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В 2021 году Беларусь является председателем в СНГ. Для нас это очень почетная и ответственная миссия в связи с тем, что в этом году мы будем отмечать 30-летие со дня создания СНГ. Поэтому мы очень обстоятельно поговорим о тех целях, задачах, инструментах, которые мы будем использовать и уже используем, работая в СНГ в этом году.