Подогрев и подсветка. На Зыбицкой заканчивают строительство моста через Свислочь

Новости Беларуси. Новый пешеходный мост на старом месте. Работы по возведению конструкции уже завершаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рабочие вносят последние штрихи. За необычный рыжий цвет мост уже в народе окрестили ржавым. Его дуга достаточно крутая, поэтому предусмотрен «пол с подогревом», чтобы зимой не было скользко.