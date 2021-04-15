Подогрев и подсветка. На Зыбицкой заканчивают строительство моста через Свислочь

Новости Беларуси. Новый пешеходный мост на старом месте. Работы по возведению конструкции уже завершаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый пешеходный мост на старом месте. Работы по возведению конструкции уже завершаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Рабочие вносят последние штрихи. За необычный рыжий цвет мост уже в народе окрестили ржавым. Его дуга достаточно крутая, поэтому предусмотрен «пол с подогревом», чтобы зимой не было скользко.
Мост должен быть поднят высоко над водной гладью, чтобы реку могли чистить. Конструкцию оборудуют подсветкой. Ширина моста по проекту почти четыре метра.