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Подогрев и подсветка. На Зыбицкой заканчивают строительство моста через Свислочь

15 апреля 2021 17:15
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Новости Беларуси. Новый пешеходный мост на старом месте. Работы по возведению конструкции уже завершаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подогрев и подсветка. На Зыбицкой заканчивают строительство моста через Свислочь-1

Рабочие вносят последние штрихи. За необычный рыжий цвет мост уже в народе окрестили ржавым. Его дуга достаточно крутая, поэтому предусмотрен «пол с подогревом», чтобы зимой не было скользко.

Подогрев и подсветка. На Зыбицкой заканчивают строительство моста через Свислочь-4

Мост должен быть поднят высоко над водной гладью, чтобы реку могли чистить. Конструкцию оборудуют подсветкой. Ширина моста по проекту почти четыре метра.

# Улицы Минска # общество # Ольга Власовец # Фотофакт

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