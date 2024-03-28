От посуды до панно: где пользуются спросом белорусские керамические изделия?

Предприятия Минской области наращивают экспорт продукции. В том числе художественного направления. Так, Радошковичское предприятие по производству изделий из керамики вышло на рынки России и Казахстана, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Ежемесячно здесь выпускают более 400 тысяч уникальных изделий из глины. От посуды и скульптур до панно и украшений для интерьера. Мастера используют старинные белорусские приемы и технологии. Поэтому продукция отличается оригинальностью и пользуется большим спросом. Не только внутри страны, но и за ее пределами.

Александр Кулаковский, формовщик изделий предприятия по производству керамической посуды:

Наша продукция уникальна тем, что всегда сохраняет тепло. Если раньше брали люди в поле горшки, жбаночки с молоком, то молоко сохранялось холодным. В нашей посуде еда ближе к той, что в старину была, – из печи чугунок достанут. А у нас хоть и из духовки, но она ближе к старинке такой.

Тщательно здесь работают над качественными показателями. Каждое изделие проходит множество этапов проверки и ручной отделки. Кстати, ежегодно на предприятии осваивают новые рынки сбыта, увеличивается и объем производства.