Из найма в своё дело – как получить субсидии от государства для открытия бизнеса?

Из найма в свое дело. Помощь от государства могут получить безработные для создания собственного бизнеса. Но нужно выполнить ряд условий: зарегистрироваться в качестве безработного, пройти курсы предпринимательства и составить бизнес-план, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2023 году за госсубсидией обратились девять жителей Вилейского района. Среди них и Ольга Буславская. О ее ремесле в материале Дарьи Авсюк.

Проработав 16 лет в социальной сфере, Ольга Буславская решила изменить свою жизнь и начать свое дело. Помогла госсубсидия на развитие частного бизнеса. Кстати, на очень выгодных условиях. В отличие от банковского кредита, возвращать деньги не нужно, если выполнить все условия по договору. Прошла курсы по предпринимательству, написала подробный план, защитила проект и за дело.

Ольга Буславская, ремесленник:

Государство выделило субсидию на развитие моего маленького бизнеса, я закупила все формы, закупила много материалов, оборудования. Мне государство возместило около 4 тысяч белорусских рублей, этого было достаточно, чтобы стартануть даже с нуля.