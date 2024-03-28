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Из найма в своё дело – как получить субсидии от государства для открытия бизнеса?

28 марта 2024 17:43
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Из найма в свое дело. Помощь от государства могут получить безработные для создания собственного бизнеса. Но нужно выполнить ряд условий: зарегистрироваться в качестве безработного, пройти курсы предпринимательства и составить бизнес-план, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2023 году за госсубсидией обратились девять жителей Вилейского района. Среди них и Ольга Буславская.

О ее ремесле в материале Дарьи Авсюк.

Из найма в своё дело – как получить субсидии от государства для открытия бизнеса?-1

Проработав 16 лет в социальной сфере, Ольга Буславская решила изменить свою жизнь и начать свое дело. Помогла госсубсидия на развитие частного бизнеса. Кстати, на очень выгодных условиях. В отличие от банковского кредита, возвращать деньги не нужно, если выполнить все условия по договору. Прошла курсы по предпринимательству, написала подробный план, защитила проект и за дело.

Из найма в своё дело – как получить субсидии от государства для открытия бизнеса?-4

Ольга Буславская, ремесленник:
Государство выделило субсидию на развитие моего маленького бизнеса, я закупила все формы, закупила много материалов, оборудования. Мне государство возместило около 4 тысяч белорусских рублей, этого было достаточно, чтобы стартануть даже с нуля.

Из найма в своё дело – как получить субсидии от государства для открытия бизнеса?-7

Из найма в своё дело – как получить субсидии от государства для открытия бизнеса?-9

Свое дело Ольга унаследовала от отца, который также занимается пчеловодством. Семейная пасека переходит из поколения в поколение на протяжении уже более 100 лет. Хобби отнимает довольно много времени, но при желании ведь всегда все можно успеть.

Подробности в видео.

# Бизнес в Беларуси # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

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