Прямой эфир

В Минской области снизилось количество травматизма на производствах. Что послужило причиной?

21 сентября 2023 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области снижается количество смертельных случаев травматизма на рабочих местах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За восемь месяцев их зарегистрировано 14 – это на 7 меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Чтобы избежать трагических ситуаций, в коллективах регулярно проводят тематические встречи.

В Минской области снизилось количество травматизма на производствах. Что послужило причиной?-1

Так, в Столбцовском районе безопасность на производстве обсудили с работниками агропромышленного комплекса района. Зачастую причиной ЧП в организациях становятся именно нарушения трудовой дисциплины. На подобных встречах сотрудникам наглядно показывают, к чему это приводит – транслируют видеоматериалы и презентации.

В Минской области снизилось количество травматизма на производствах. Что послужило причиной?-4

Дмитрий Бондарович, ведущий инженер по охране труда Столбцовского райисполкома:
У нас принято за основу брать месячник безопасности, которые проводятся в нашем районе в весенне-посевную кампания и уборочную кампанию. Оказываем методическую помощь, выезжаем со специалистами всех структурных подразделений в сельские хозяйства, проверяем на наличие спецодежды.

В Минской области снизилось количество травматизма на производствах. Что послужило причиной?-7

Виктория Станкевич, главный специалист отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Столбцовского райисполкома:
Сделаем дополнительную неделю нулевого травматизма, так в прошлом году мы разработали план дополнительных мероприятий, который по истечению 2022 года, был полностью проведен.

В Минской области снизилось количество травматизма на производствах. Что послужило причиной?-10

К слову, показатели производственного травматизма в Столбцовском районе в 2023 году значительно снизились. За январь-август на местных сельхозпредприятиях лишь один человек получил тяжелую травму.

# Государственная политика # общество # Дмитрий Бондарович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мужчины ей аплодируют стоя». Рассказываем о белоруске, которая увлечена подводной охотой
21 сентября 2023 21:16

«Мужчины ей аплодируют стоя». Рассказываем о белоруске, которая увлечена подводной охотой

В Минске появился мурал «Абярэг» в рамках проекта Беларусбанка «Традыцыі дзеля будучыні»
21 сентября 2023 21:09

В Минске появился мурал «Абярэг» в рамках проекта Беларусбанка «Традыцыі дзеля будучыні»

В Минске завершился проект «Беларусь. Молодёжь. Созидание»
21 сентября 2023 21:06

В Минске завершился проект «Беларусь. Молодёжь. Созидание»