В Минской области снизилось количество травматизма на производствах. Что послужило причиной?

Новости Беларуси. В Минской области снижается количество смертельных случаев травматизма на рабочих местах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За восемь месяцев их зарегистрировано 14 – это на 7 меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Чтобы избежать трагических ситуаций, в коллективах регулярно проводят тематические встречи.

Так, в Столбцовском районе безопасность на производстве обсудили с работниками агропромышленного комплекса района. Зачастую причиной ЧП в организациях становятся именно нарушения трудовой дисциплины. На подобных встречах сотрудникам наглядно показывают, к чему это приводит – транслируют видеоматериалы и презентации.

Дмитрий Бондарович, ведущий инженер по охране труда Столбцовского райисполкома:

У нас принято за основу брать месячник безопасности, которые проводятся в нашем районе в весенне-посевную кампания и уборочную кампанию. Оказываем методическую помощь, выезжаем со специалистами всех структурных подразделений в сельские хозяйства, проверяем на наличие спецодежды.

Виктория Станкевич, главный специалист отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Столбцовского райисполкома:

Сделаем дополнительную неделю нулевого травматизма, так в прошлом году мы разработали план дополнительных мероприятий, который по истечению 2022 года, был полностью проведен.