В Минской области снизилось количество травматизма на производствах. Что послужило причиной?
Новости Беларуси. В Минской области снижается количество смертельных случаев травматизма на рабочих местах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За восемь месяцев их зарегистрировано 14 – это на 7 меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Чтобы избежать трагических ситуаций, в коллективах регулярно проводят тематические встречи.
Так, в Столбцовском районе безопасность на производстве обсудили с работниками агропромышленного комплекса района. Зачастую причиной ЧП в организациях становятся именно нарушения трудовой дисциплины. На подобных встречах сотрудникам наглядно показывают, к чему это приводит – транслируют видеоматериалы и презентации.
Дмитрий Бондарович, ведущий инженер по охране труда Столбцовского райисполкома:
У нас принято за основу брать месячник безопасности, которые проводятся в нашем районе в весенне-посевную кампания и уборочную кампанию. Оказываем методическую помощь, выезжаем со специалистами всех структурных подразделений в сельские хозяйства, проверяем на наличие спецодежды.
Виктория Станкевич, главный специалист отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Столбцовского райисполкома:
Сделаем дополнительную неделю нулевого травматизма, так в прошлом году мы разработали план дополнительных мероприятий, который по истечению 2022 года, был полностью проведен.
К слову, показатели производственного травматизма в Столбцовском районе в 2023 году значительно снизились. За январь-август на местных сельхозпредприятиях лишь один человек получил тяжелую травму.