ОСВОД усилил контроль за пляжными зонами. Вот как следят за безопасностью на Вилейском водохранилище

Новости Беларуси. Вода не прощает ошибок. Специалисты спасательных станций ОСВОД центрального региона усиливают контроль за местами отдыха у водоемов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особенно многолюдно в этом году на Вилейском водохранилище. Увидеть красивые пейзажи сюда приезжают со всех уголков страны, отдыхают с палатками. Так что контроль круглосуточный. Дежурят специалисты ОСВОД как на воде, так и на суше. Во время пеших обходов спасатели проводят с туристами профилактические беседы. Особое внимание тем, кто разместился на диких берегах.

Егор Ровдо, начальник Вилейской спасательной станции совета ОСВОД:

Рейды проводим и по запрещенным местам для купания, раздаем наглядную агитацию, рассказываем. Люди адекватные, стараются понять и нас, и мы их стараемся понять. То есть подъезжаем, рассказываем, объясняем, разворачиваем, транспортируем к берегу, если жилетов нет или заплыли за буи. В любом случае помогаем. Бывает, люди приезжают, приходят к нам: «А мы забыли жилет. Можно ли у вас один или два взять на пару часов?» Даем им жилеты и свои даже.