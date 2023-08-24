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ОСВОД усилил контроль за пляжными зонами. Вот как следят за безопасностью на Вилейском водохранилище

24 августа 2023 13:53
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Новости Беларуси. Вода не прощает ошибок. Специалисты спасательных станций ОСВОД центрального региона усиливают контроль за местами отдыха у водоемов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особенно многолюдно в этом году на Вилейском водохранилище. Увидеть красивые пейзажи сюда приезжают со всех уголков страны, отдыхают с палатками. Так что контроль круглосуточный. Дежурят специалисты ОСВОД как на воде, так и на суше. Во время пеших обходов спасатели проводят с туристами профилактические беседы. Особое внимание тем, кто разместился на диких берегах.

ОСВОД усилил контроль за пляжными зонами. Вот как следят за безопасностью на Вилейском водохранилище-1

Егор Ровдо, начальник Вилейской спасательной станции совета ОСВОД:
Рейды проводим и по запрещенным местам для купания, раздаем наглядную агитацию, рассказываем. Люди адекватные, стараются понять и нас, и мы их стараемся понять. То есть подъезжаем, рассказываем, объясняем, разворачиваем, транспортируем к берегу, если жилетов нет или заплыли за буи. В любом случае помогаем. Бывает, люди приезжают, приходят к нам: «А мы забыли жилет. Можно ли у вас один или два взять на пару часов?» Даем им жилеты и свои даже.

ОСВОД усилил контроль за пляжными зонами. Вот как следят за безопасностью на Вилейском водохранилище-4

Всего в районе оборудованы четыре пляжа, разрешенных для купания. Там работают спасательные станции, регулярно чистится дно, облагорожены территории у воды. В планах – увеличивать количество таких мест для отдыха.

# Водоемы Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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