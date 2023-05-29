С 30 мая по 1 июня в Беларуси установлен красный уровень пожарной опасности

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют во всех районах Беларуси. Так вот, в ближайшую среду и четверг, 31 мая и 1 июня, на большей части территории Гомельской области и местами по Минской ожидается 5-й (высший) класс пожарной опасности. Цветущий май финиширует умеренно теплой погодой. До конца этого месяца существенных осадков по-прежнему ожидать не стоит. Небольшие кратковременные дожди пройдут лишь 30 мая днем в отдельных районах. В начале первого летнего месяца их пока не предвидится.