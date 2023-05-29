В минской гимназии прошла профилактическая акция «Безопасное лето»

Новости Беларуси. У большинства школьников все ближе пора каникул. Чтобы они прошли безопасно, 29 мая с учащимися 50-й столичной гимназии встретились сотрудники МЧС, Красного Креста, ГАИ и ОСВОДа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все происходило в игровой форме. Не обошлось без лекций и викторин. Самых активных участников ждали призы. Люди в форме учили ребят, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим и раздавали советы: как сделать так, чтобы беззаботная пора каникул была только на пользу здоровью школьников.

Лола Пахомова, директор гимназии № 50 Минска:

Учебный год заканчивается, но мы понимаем, что к лету мы ребят должны подготовить. Потому что сегодня учебный год заканчивается 31 августа. Мы, конечно, ориентируем ребят на то, что они 1 сентября нового учебного года должны прийти здоровые и счастливые.

Такой интерактивный практикум в гимназии прошли все 700 учеников. Акция «Безопасное лето» в эти дни проводится во всех школах страны.