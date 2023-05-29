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В минской гимназии прошла профилактическая акция «Безопасное лето»

29 мая 2023 13:32
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Новости Беларуси. У большинства школьников все ближе пора каникул. Чтобы они прошли безопасно, 29 мая с учащимися 50-й столичной гимназии встретились сотрудники МЧС, Красного Креста, ГАИ и ОСВОДа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В минской гимназии прошла профилактическая акция «Безопасное лето»-1

Все происходило в игровой форме. Не обошлось без лекций и викторин. Самых активных участников ждали призы. Люди в форме учили ребят, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим и раздавали советы: как сделать так, чтобы беззаботная пора каникул была только на пользу здоровью школьников.  

В минской гимназии прошла профилактическая акция «Безопасное лето»-4

Лола Пахомова, директор гимназии № 50 Минска:  
Учебный год заканчивается, но мы понимаем, что к лету мы ребят должны подготовить. Потому что сегодня учебный год заканчивается 31 августа. Мы, конечно, ориентируем ребят на то, что они 1 сентября нового учебного года должны прийти здоровые и счастливые.  

Такой интерактивный практикум в гимназии прошли все 700 учеников. Акция «Безопасное лето» в эти дни проводится во всех школах страны.  

# Правила безопасности # общество # Лола Пахомова # Фотофакт

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