В Минской области определили победителей конкурса «От исследований к открытиям». Более 210 школьников центрального региона презентовали свои работы, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Конкурс проходил в очном формате. На базе Минского областного института развития образования представлено 17 секций по различным учебным предметам, в том числе «Человек и современное общество». Свои работы в этой номинации представили 12 учащихся. Тематика: соцсети, финансы, информационные технологии.

Ангелина Тютяк, учащаяся средней школы № 2 Жодино: Я стала постоянно замечать, что в руках у окружающих постоянно телефон находится. И мне стало интересно, какая существует взаимосвязь между прокрастинацией, то есть откладыванием дел на потом, саморегуляцией и социальными сетями. Один из выводов – использование соцсетей не носит негативный характер.

Елизавета Василевская, учащаяся гимназии № 1 Воложина: Тема моей работы – «Роль и общественное отношение к многодетным в формировании собственной репродуктивной системы». Мы составляли анкеты, которые раздавали учащимся 9-11 классов, у которых мы узнавали их мнение о детях из многодетных семей. Также о различных мероприятиях, связанных с многодетными семьями, и заботу государства, например. И с разных сторон освящали это.

Николай Веремеев, представитель жюри конкурса исследовательских работ, доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета:

Критерии – умение презентовать, отстоять свою позицию, знание предмета (ответы на вопросы). Видно, что ребята мотивированы, очень грамотные и заинтересованные в тех темах, которые они выбрали.

По итогам конкурса определили около 60 победителей. Именно они в феврале представят Минскую область на заключительном этапе республиканских конкурсов работ исследовательского характера.