В Гродно прошёл пикет по сбору подписей в поддержку потенциального кандидата в Президенты

За мирную страну и светлое будущее: белорусы оставляют подписи за потенциальных кандидатов в Президенты. Инициативные группы по всей стране продолжают организовывать пикеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно местом встречи неравнодушных к судьбе страны граждан стала площадка у молодежного центра. На пешеходной улице в центре города всегда многолюдно, тем более в обеденное время. Поэтому желающих поучаствовать в общественно-политической жизни оказалось немало. Люди понимают, что они сами несут ответственность за будущее – свое, своих детей и всей страны.

Обстановка в нашей Беларуси спокойная, и люди идут спокойно. Они о своем выборе знают, у них сомнений нет, то, о чем они думают. Глаза светлые, с улыбкой идут, с настроением.

Я не могу остаться в стороне, я за Беларусь, за будущее детей, внуков, поэтому я пришла сегодня сюда поставить подпись. Будем голосовать.

В первую очередь, это наш гражданский долг, любая подпись нашего гражданина важна для любого кандидата. Я считаю, что мы должны оставить свою подпись за то, чтобы наша страна была суверенная, независимая, за мир, благополучие в нашей стране, за будущее нашей молодежи, подрастающего поколения.

Напомним, этот этап электоральной кампании будет длиться еще несколько дней. Оставить свою подпись можно по 6 декабря. После подписные листы проверят на достоверность. Уже с 22 декабря начнется регистрация кандидатов в Президенты, а с первого дня нового года стартует период агитации. Президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января.